Нестеров: не могу сказать, почему не попадаю в состав «Монреаля», жду шанс

Защитник «Монреаль Канадиенс»поделился мнением о том, что уже несколько матчей не попадает в состав команды.«Я не могу вам точно ответить на вопрос, почему пропускаю матчи. Это в первую очередь тренерское решение, на которое нет смысла жаловаться. Моей задачей является упорная работа на тренировках. Я жду, когда предоставится шанс, и стараюсь такими моментами максимально воспользоваться. Других вариантов нет. Если пропускаю матчи, значит так надо, и это лучше для команды. Опять же, повторюсь, что в моём положении надо много работать и ждать каждый шанс», — цитирует Нестерова официальный сайт НХЛ.