«Торонто» добыл волевую победу над «Бостоном», Зайцев набрал 1 очко

«Торонто Мэйпл Лифс» вырвал победу у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.«Бостон» вышел вперёд на 8-й минуте после гола Дэвида Бэйкса. На 15-й минуте Морган Райлли счёт сравнял. Игра катилась к овертайму, однако за последние 2 минуты основного времени «Мэйпл Лифс» отличились трижды — голы забили Тайлер Бозак (59-я минута), Вильям Нюландер (59) и Назем Кадри (60). Две последние шайбы хозяева забросили в пустые ворота, когда гости сняли вратаря. За 11 секунд до сирены Доминик Мур установил окончательный счёт в матче.Российский защитник «Торонто»сделал голевую передачу. Нападающий Никита Сошников провёл на льду 9 минут.