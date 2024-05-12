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Вратарь Артемий Плешков признан лучшим игроком Большого тура «Россия 25» — Беларусь

Вратарь Артемий Плешков признан лучшим игроком Большого тура «Россия 25» — Беларусь
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Вчерашний матч стал заключительным в рамках Большого тура между сборными «Россия 25» и Беларуси. Эта победа стала третьей для российской команды над белорусскими соперниками. По итогам турне российская команда стала победительницей и забрала кубок. Специальную награду компании «Норникель» как самому ценному игроку серии голкиперу россиян Артемию Плешкову вручил нападающий ХК «Норильск» Данила Дяденькин.

Российская сборная выиграла все три матча в рамках Большого тура со счётом 4:0, 6:2 и 4:2. 21-летний Плешков был стартовым вратарём сборной «Россия 25» во всех этих матчах. Голкипер в общей сложности за три матча пропустил четыре шайбы. «Сухая» серия Плешкова составила 188 минут и 25 секунд. Голкипер установил абсолютный рекорд продолжительности «сухой» серии в дебютных матчах за национальную команду. Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Набокову.

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной
11 мая 2024, суббота. 17:10 МСК
Беларусь
Окончен
2 : 4
Россия 25
0:1 Джиошвили – 12:56 (4x5)     0:2 Абрамов (Полтапов, Грудинин) – 17:12 (5x5)     1:2 Скоренов (Хенкель, Белевич) – 19:53 (5x5)     2:2 Фальковский (Колячонок, Кузнецов) – 31:08 (5x4)     2:3 Глотов (Толчинский, Зыков) – 34:50 (5x4)     2:4 Грицюк (Глотов, Грудинин) – 36:34 (5x5)    
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