Вратарь Артемий Плешков признан лучшим игроком Большого тура «Россия 25» — Беларусь

Вчерашний матч стал заключительным в рамках Большого тура между сборными «Россия 25» и Беларуси. Эта победа стала третьей для российской команды над белорусскими соперниками. По итогам турне российская команда стала победительницей и забрала кубок. Специальную награду компании «Норникель» как самому ценному игроку серии голкиперу россиян Артемию Плешкову вручил нападающий ХК «Норильск» Данила Дяденькин.
Российская сборная выиграла все три матча в рамках Большого тура со счётом 4:0, 6:2 и 4:2. 21-летний Плешков был стартовым вратарём сборной «Россия 25» во всех этих матчах. Голкипер в общей сложности за три матча пропустил четыре шайбы. «Сухая» серия Плешкова составила 188 минут и 25 секунд. Голкипер установил абсолютный рекорд продолжительности «сухой» серии в дебютных матчах за национальную команду. Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Набокову.
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