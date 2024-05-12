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На ЧМ по хоккею в Чехии запрещено проносить на трибуны флаги России и Беларуси

На ЧМ по хоккею в Чехии запрещено проносить на трибуны флаги России и Беларуси
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На чемпионате мира — 2024 по хоккею в Чехии болельщикам запрещено проносить на трибуны флаги России и Беларуси. Соревнования проходят в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

«Соответствующие флаги будут удалены с арены», — цитируют пресс-службу Международной федерации хоккея «РИА Новости».

Ранее во время видеотрансляции одного из матчей ЧМ был показан список из трёх самых титулованных сборных в истории мирового первенства, в котором ИИХФ не указала Россию.

Напомним, российская сборная не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в турнире в Чехии. Действующим чемпионом мира по хоккею с шайбой является сборная Канады.

Календарь ЧМ - 2024
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