На ЧМ по хоккею в Чехии запрещено проносить на трибуны флаги России и Беларуси

На чемпионате мира — 2024 по хоккею в Чехии болельщикам запрещено проносить на трибуны флаги России и Беларуси. Соревнования проходят в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

«Соответствующие флаги будут удалены с арены», — цитируют пресс-службу Международной федерации хоккея «РИА Новости».

Ранее во время видеотрансляции одного из матчей ЧМ был показан список из трёх самых титулованных сборных в истории мирового первенства, в котором ИИХФ не указала Россию.

Напомним, российская сборная не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в турнире в Чехии. Действующим чемпионом мира по хоккею с шайбой является сборная Канады.