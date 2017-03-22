Генменеджер «Лас-Вегаса»: владелец готов подписать нужных клубу игроков

Генеральный менеджер «Вегаса»высказался о предстоящей селекционной работе клуба.«Деньги – не проблема. Наш владелец Билл Фоли готов приобретать нужных нам хоккеистов. Наша работа заключается в том, чтобы найти их. Как известно, штат Невада не собирает подоходный налог. С точки зрения игроков, это большой плюс «Вегаса».Работы сейчас очень много. Мы не хотим упускать шанс ещё раз посмотреть на ребят, которые могут помочь нам. Что касается фарм-клуба, то мы будем работать с одной из команд АХЛ. У неё богатая история, есть победные традиции. Мы предоставим ей тренеров, игроков. Речь идёт о подготовке кадров и победах», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.