Бобровский: «Вашингтон» — замечательный соперник, посмотрим, кто из нас сильнее

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс»поделился ожиданиями от встречи с «Вашингтон Кэпиталз». «Коламбус» идёт на третьем месте в общей турнирной таблице, набрав 100 очков, «Вашингтон» — лидер регулярного чемпионата, в его активе 102 очка.«Замечательный соперник. Будет очень интересно. У них одна из лучших команд в лиге. Посмотрим, кто из нас сильнее.Мы можем выиграть регулярный чемпионат и Кубок Стэнли? Так далеко я не заглядываю. Завтра у нас самый важный матч. Нам придётся хорошо поработать. Мы будем биться за два очка, а дальше будет видно. Конкуренция велика, здесь непросто играть, нужно двигаться шаг за шагом», — приводятся слова Бобровского на официальном сайте НХЛ.