Ландеског: кто мог подумать, что игра НХЛ может состояться в Стокгольме

Капитан «Колорадо Эвеланш»поделился ожиданиями от предстоящих в следующем сезоне матчей против «Оттавы Сенаторз» в Стокгольме.«Кто бы мог подумать, что игра НХЛ когда-то может состояться в моем родном городе. Это будет невероятно! Стокгольм является очень хоккейным городом, да и просто это замечательное место.Будет круто сыграть против Эрика Карлссона. Думаю, что фанаты оценят это противостояние. Люди из Стокгольма будут поддерживать «Колорадо», а люди из Гетеборга – «Оттаву».Клуб НХЛ в Европе? Это была бы отличная идея, так как хоккей чрезвычайно популярен там. Единственное, что останавливает людей от просмотра, это разница во времени. Посмотрим, как пройдёт это мероприятие. Уверен, что всё будет на высшем уровне», – цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ.