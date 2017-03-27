Фазель: НХЛ не может выбирать, на какую Олимпиаду ехать, а на какую — нет

Президент ИИХФпрокомментировал нежелание НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане. В то же время НХЛ заинтересована в участии в Играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.«Как мы уже ранее говорили, НХЛ не может просто выбирать, в какой Олимпиаде участвовать, а в какой — нет. В переговорах мы фокусируемся на Играх в Пхёнчхане, и любые разговоры о Пекине подождут до тех пор, пока НХЛ не вынесет решения по ближайшей Олимпиаде.Развитие хоккея в Азии — одна из моих важнейших задач на этом сроке президентства. В Корее растёт интерес к нашему виду спорта, и мы упустим великолепную возможность для развития хоккея, если лучшие игроки не приедут показать своё мастерство в эту страну.Мы по-прежнему рассчитываем, что НХЛ разрешит своим хоккеистам сыграть на Олимпиаде, это будет честно по отношению ко всем заинтересованным сторонам. Участие НХЛ в зимних Играх заметно увеличивает интерес к хоккею во всём мире, а сами игроки получают незабываемые впечатления. Мы будет продолжать работать, чтобы гарантировать участие НХЛ в Играх в Пхёнчхане и всех последующих», — цитирует Фазеля ESPN.