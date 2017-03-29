Провольнев: Браташ многому научил и подсказал, в чём мне надо добавлять

Защитник «Спартака» Владислав Провольнев рассказал о подготовке к товарищеским матчам с Латвией (1 и 2 апреля, Рига) в составе олимпийской сборной России. Тренировку хоккеистов посетили 12 детей с синдромом Дауна. Для них была организована экскурсия по базе и раздевалкам.
«Мы в сезоне играли против многих хоккеистов из сборной Латвии. У нас в коллективе хорошая атмосфера, многих ребят до этого знал, с некоторыми здесь познакомился. Я очень обрадовался, когда меня пригласили в олимпийскую сборную, дали такой шанс проявить себя. Буду стараться оправдать надежды. Вот сегодня детишки приехали, дали положительные эмоции. Они все такие смелые, весёлые. Пошутили с ними, пообщались.
Южная Корея оказалось очень хорошей командой, быстрые ребята. Насколько я знаю, у них четыре игрока из НХЛ, вратарь тоже канадец. Конечно, сыграли с ними не совсем так, как хотели. Тем не менее мы старались и всё-таки выиграли две игры. Олег Браташ достаточно многому научил, подсказал, что делаю не так, где надо добавлять. Достаточно много для себя подметил в плане игры», — сказал Провольнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.