А. Медведев: счёт 4-0 не отражает борьбы, за «Локомотивом» большое будущее

Член правления СКАпрокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина.«Счёт 4-0 не отражает того уровня борьбы, который был в каждом матче. Хочу оценить высоко игру «Локомотива», интересная команда, разнообразная, играет в очень интересный хоккей, при этом он мощный, силовой. Сегодняшняя игра была очень интересной, они не остановились при 0:2, хочу обратить внимание на то, как они играли в меньшинстве. Думаю за «Локомотивом» большое будущее.Очень непросто с травмами, СКА тоже показал, что может терпеть, выдавливать из себя. Чудинов и Мозес готовы играть, а кто будет на льду — будут тренеры решать.Если говорить не о чем, то начинают говорить о судействе, это совсем неправильно, особенно когда заслуженные люди говорят про разницу штрафного времени. У судей были ошибки, причём в обе стороны. Вообще жаловаться на судейство — это опасная вещь, тех, кто жаловался, их хоккейные боги наказывали», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.