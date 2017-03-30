Грубауэр: «Вашингтон» должен приложить все силы, чтобы остаться первым

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал победу над «Колорадо Эвеланш» (5:3) и лидерство своей команды в турнирной таблице. «Вашингтон» имеет в активе 110 очков после 76 матчей, у «Коламбус Блю Джекетс» — 105 очков в 75 играх, у «Питтсбург Пингвинз» — 103 очка в 76 матчах.«Два очка важны. Нас догоняют, так что нам надо приложить усилия, чтобы остаться первыми. Нет места для ошибок, особенно теперь. „Коламбус“ и „Питтсбург“ находятся прямо за нами, надо приложить все силы, чтобы не подпустить их близко», — цитирует Грубауэра Sportsnet.