Зарипов: не имею права реагировать на свист с трибун, баннера не видел

Нападающий магнитогорского «Металлурга»после победы над «Ак Барсом» (4:1) поделился мнением о свисте и оскорбительном баннере, который был обращён в его адрес.«Свист? Я не имею права как-то реагировать на это, болельщики вправе поддерживать или нет отдельных игроков. Видел ли оскорбительный баннер на трибунах? Нет, не обращал внимания на трибуны, но сейчас стало интересно.В этой серии мне помогло и везение, и желание. Бывают такие сезоны, когда шайба идёт в ворота. Кидай её, и она будет от коньков, от шнурков залетать в ворота. Когда ты почувствуешь это, нужно держаться и не отпускать птицу удачи», — приводит слова Зарипова «Спорт Бизнес Online».