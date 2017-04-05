Тротц: я совру, если скажу, что мы не изучаем различные варианты первого раунда

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»поделился мнением о грядущем плей-офф НХЛ.«Соперник первого раунда? Я совру, если скажу, что мы не изучаем различные варианты. Конечно, я слежу за командами, которые могут потенциально стать нашими противниками в плей-офф.Самая лучшая информация, которую можно получить в таком случае, — это сыграть с этой командой и сделать выводы.Вероятно, всё будет решаться лишь в последнем туре в воскресенье, так что вряд ли мы что-то узнаем раньше. А играть в плей-офф уже придётся через несколько дней, так что времени на подготовку будет совсем мало", — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.