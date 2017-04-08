Лига легенд: сборная Чехии разгромила команду Швеции

В рамках Лиги легенд сборная Чехии одержала уверенную победу над командой Швеции, встреча завершилась со счётом 7:2.7:2. №24 Коржинек, Петр. Чехия.6:2. №8 Турек Филип (№24 Коржинек, Петр). Чехия. В равенстве.5:2. №28 Нурд Бьёрн (№22 Берглунд, Чарльз, №24 Бураковски, Роберт). Швеция. В равенстве.5:1. №8 Турек Филип (№24 Коржинек, Петр). Чехия. В равенстве.4:1. №14 Поспишил Давид (№9 Ржезничек, Йосеф). Чехия. В равенстве.3:1. №28 Нурд Бьёрн (№22 Берглунд, Чарльз, №23 Викторссон, Ян). Швеция. В равенстве.3:0. №8 Турек Филип (№4 Кучера, Франтишек). Чехия. В равенстве.2:0. №33 Машкаринец Мартин (№11 Уйчик, Виктор). Чехия. В равенстве.1:0. №8 Турек Филип. Чехия. В равенстве.