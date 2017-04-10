Цукер и Сутер — лучшие по показателю полезности в сезоне

Лучшими игроками регулярного чемпионата НХЛ по показателю полезности «плюс-минус» стали форвард «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер и защитник этой же команды Райан Сутер. Оба игрока набрали по «+34». В пятёрку лучших вошли также ещё один их одноклубник Джаред Сперджен, защитник «Коламбус Блю Джекетс» Дэвид Савар (у обоих – по «+33») и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик («+32»). Лучший из россиян – защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов – стал 6-м с «+30».
Худший показатель оказался у защитника «Колорадо Эвеланш» Тайсона Бэрри и его одноклубника форварда Мэтта Дюшейна. Оба набрали по «-34». В топ-5 игроков с худшим показателем вошли также защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Дамон Сиверсон («-31»), форвард «Лос-Анджелес Кингз» Джером Игинла («-30») и форвард «Детройт Ред Уингз» Райли Шейэн («-29»). Худший показатель у россиян – у Дмитрия Куликова из «Баффало Сэйбрз» («-26»).