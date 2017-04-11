Йео: Тарасенко будут пытаться закрыть, у него будут жёсткие матчи

Главный тренер «Сент-Луис Блюз»высказался об игре нападающего Владимира Тарасенко. По словам тренера, в плей-офф лидера американской команды будут пытаться закрыть.«В плей-офф перед Владимиром стоит очень сложная задача. Соперники действительно будут пытаться его закрыть, у него будут жёсткие матчи. От этого будет трудно уйти, потому что «Миннесота» – сильная команда.Если мы думаем, что можем просто сидеть и надеяться, что Тарасенко выиграет серию для нас, этого не произойдет. Нам нужно, чтобы каждый игрок показал себя с лучшей стороны. Это то, к чему мы шли в течение длительного периода», – цитирует Йео официальный сайт НХЛ.