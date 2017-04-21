Миронов: сил в матчах с «Реактором» часто не хватает, вытаскиваем на зубах

Главный тренер «Красной Армии» Борис Миронов прокомментировал победу над «Реактором» в третьем матче финала Кубка Харламова (7:2, 3-0 в серии).

«Очень тяжёлая игра. Не стоит смотреть на счёт. Так получается, что мы реализовываем наши моменты, а сопернику не везёт. Очень тяжёлые матчи, ребята сильно устают, это сказывается на физическом состоянии. Сил уже часто не хватает, и приходится на зубах вытаскивать. Мы благодарны игрокам, они понимают, к чему стремятся. Сегодня нужно как следует выспаться и готовиться к завтрашней игре. Во втором периоде ребята несколько расслабились, начали играть в откат. Мы сразу обратили на это внимание, попросили не расслабляться. Нельзя играть на удержание счёта, зачастую это приводит к печальному результату.

Очень приятно играть, когда приходит много болельщиков. Сегодня их было очень много по сравнению с регулярным чемпионатом. Это очень помогает ребятам, подстёгивает их играть ещё лучше. Надеемся, завтра придёт ещё больше зрителей", — цитирует Миронова пресс-служба МХЛ.