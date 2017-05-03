Карлайл: у судей особое отношение к Макдэвиду, это факт

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл подверг критике работу судей в отношении нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.



«Лично мне кажется, что у судей особое отношение к Макдэвиду. Ограничение на физическое воздействие на него жёстче, чем обычно. Это факт. Всё просто. Мы пересматривали записи несколько раз.

Он зарабатывает фолы сопернику за счёт своей скорости. Но если ты не приближаешься к нему и не играешь рядом с ним, ты просто останешься зрителем, ну или же попытаешься остановить его продвижение», – цитирует тренера TSN.