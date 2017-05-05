«Сибирь» подписала двухлетний контракт с нападающим Игорем Левицким

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании двухлетнего контракта с нападающим Игорем Левицким. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В 2015 году перешёл в «Спартак», где провёл сезон-2015/2016. В начале минувшего сезона перешёл в ХК «Сочи» – в 58 матчах набрал 15 очков (7+8) при среднем времени за игру 13:07. Самым успешным в КХЛ для Игоря стал сезон-2014/15, когда он набрал 20 очков (12+8). Всего в КХЛ 23-летний хоккеист провёл 193 матча, в которых набрал 50 (25+25) очков при показателе полезности «-5» и заработал 57 штрафных минут.