Маклеллан: «Эдмонтон» уже играл без права на ошибку и выдержал экзамен

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан поделился ожиданиями от седьмого матча с «Анахайм Дакс».

«Мы сами творим свою историю. Незачем кивать на других. У нас нет опыта седьмых матчей. Команда в последний раз играла в плей-офф 11 лет назад.

Опыт нужен в определённых моментах. Он есть у Милана. Он может им воспользоваться, сказать, что уже это проходил. Но никто из нас не должен говорить другим, что знает всё и поэтому все должны его слушать. Мы считаем, что это ещё один шанс для нас сделать шаг вперёд в нашем развитии, приобрести опыт как для команды, так и для отдельных игроков. Важна ситуация, атмосфера внутри раздевалки. А этот опыт нельзя приобрести, слушая рассказы о седьмых играх.

Мы уже играли матч без права на ошибку и выдержали экзамен. Но это не гарантирует нам успех в седьмом матче. Завтра будет новая игра, всё начинается сначала, мы играем на выезде, где наша команда уже играла шесть раз в этом сезоне. Мы там уже побеждали, и это придаёт нам уверенности", — приводятся слова Маклеллана на официальном сайте НХЛ.