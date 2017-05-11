Житник: у «Питтсбурга» огромный опыт, против лома нет приёма

Олимпийский чемпион — 1992 Алексей Житник поделился мнением о серии «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», которая завершилась победой «пингвинов» со счётом 4-3.



«Перед стартом этой серии называли фаворитом „пингвинов“. За последнее десятилетие у «Питтсбурга» накоплен огромный кубковый опыт, есть центральная ось из кубковых бойцов во главе с Кросби и Малкиным, дуэт вратарей Флёри — Мюррей, постоянно „выстреливающие“ молодые хоккеисты. Так что здесь всё закономерно — в плей-офф на короткой дистанции против лома нет приёма.



Российские игроки? И Овечкин, и Кузнецов, и Малкин отработали хорошо. При 1-3 в серии «Вашингтон» и его российские легионеры добавили, взяли два матча кряду, но, повторюсь, опыт есть опыт. Особенно в седьмой игре, что, кстати, проявилось и в серии «Анахайма» и «Эдмонтона», где молодёжи канадского клуба просто не хватило класса», — цитирует Житника Russia-Hockey.

Трагедия «Вашингтона». «Мы старались как могли...» «Вашингтон» драматично проиграл седьмой матч и выбыл из плей-офф, вновь оставив своих болельщиков без надежды на кубок Стэнли.