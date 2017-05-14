Фаулер: «Анахайм» способен обыграть соперника в любой ситуации

Защитник «Анахайм Дакс» Кэм Фаулер после поражения в первом матче финальной серий Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 ОТ) выразил уверенность, что его команда может победить любого соперника.



«Мы верим, что способны обыграть любого соперника в любой ситуации. С другой стороны, это говорит о том, что мы играем нестабильно, не можем провести все 60 минут на одном уровне, не можем поддерживать темп и удерживать преимущество», — приводит слова Фаулера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.