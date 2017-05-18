Вратарь Ярослав Янус может вернуться в «Слован»

Братиславский «Слован» может подписать контракт с вратарём Ярославом Янусом, который заменит в составе команды Барри Браста, сообщает Sport. sk.



27-летний хоккеист ранее уже выступал за словацкую команду в течение трёх сезонов. В 113 матчах он одержал 54 победы, пропуская в среднем 2,56 шайбы за игру и отражая 91% бросков по своим воротам.



«Пока не знаю, что будет дальше. У меня был непростой сезон, и я собираюсь отдохнуть в отпуске. Если „Слован“ предложит мне контракт, буду очень рад», — рассказал сам игрок.

Варнаков перешёл в «Динамо», а Рундблад – в СКА! Таблица трансферов КХЛ СКА подписал шведского защитника, Кубалик стал игроком «Салавата Юлаева», а «Барыс» может потерять своих звёзд — таблица переходов КХЛ.