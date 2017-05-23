Суббэн: Ринне — позвоночник «Нэшвилла», такой игры ждёшь от вратаря в плей-офф

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн поделился мнением об игре вратаря своей команды Пекки Ринне. Голкипер лидирует по всем вратарским показателям в текущем плей-офф — коэффициенту надёжности (1,7), проценту отражённых бросков (94,1), победам (12) и «сухарям» — 2.

«Пекка — позвоночник всей нашей команды. От каждого вратаря в плей-офф ждут именно такой игры, какую показывает Пекка Ринне», — приводятся слова Суббэна на официальном сайте НХЛ.

«Хищники» впервые в истории вышли в финал Кубка Стэнли, обыграв «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс».