Прохоров: в ближайшее время планирую вернуться к тренерской деятельности

Олимпийский чемпион, экс-главный тренер юниорской сборной России Виталий Прохоров прокомментировал возможность возобновления своей тренерской карьеры.



«В ближайшее время планирую вернуться к тренерской деятельности. К осени. Нужно ещё кое-что доделать. Рассматриваю тренерскую карьеру, буду подготавливать себя к взрослым вещам, хватит. Работать с молодёжью прекрасно, но в планах рассматриваю кандидатуры главного тренера в клубах КХЛ», — передаёт слова Прохорова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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