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Инсайдер: генменеджеры могут изменить определение офсайда

31 мая 2017, среда. 15:40. Хоккей

Инсайдер TSN Даррен Дрегер рассказал о возможности изменить правило, связанное с видеоповторами офсайдов и атак вратаря.

«НХЛ отменила спорный гол «Нэшвилла» в первом матче? В НХЛ есть процедура, как рассматривать такие эпизоды. Решение было принято в Торонто в комнате видеопросмотров. Мне сказали, что все, кто там был, единогласно решили, что второй конёк Форсберга не был на льду.

Это правило могут изменить генменеджеры. Они могут изменить определение офсайда и как его свистеть. Есть генменеджеры, которые предпочитают, чтобы команда после неудачного челленджа тренера получала 2-минутное удаление, а не теряла тайм-аут», – цитирует журналиста TSN.

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Источник: TSN Сообщить об ошибке
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НХЛ
Новости. Хоккей
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