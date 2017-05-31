Инсайдер: генменеджеры могут изменить определение офсайда

Инсайдер TSN Даррен Дрегер рассказал о возможности изменить правило, связанное с видеоповторами офсайдов и атак вратаря.

«НХЛ отменила спорный гол «Нэшвилла» в первом матче? В НХЛ есть процедура, как рассматривать такие эпизоды. Решение было принято в Торонто в комнате видеопросмотров. Мне сказали, что все, кто там был, единогласно решили, что второй конёк Форсберга не был на льду.

Это правило могут изменить генменеджеры. Они могут изменить определение офсайда и как его свистеть. Есть генменеджеры, которые предпочитают, чтобы команда после неудачного челленджа тренера получала 2-минутное удаление, а не теряла тайм-аут», – цитирует журналиста TSN.