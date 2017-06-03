Куниц: нынешний финал Кубка Стэнли, возможно, последний в моей карьере

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц поделился впечатлениями от финальной серии Кубка Стэнли. «Пингвинз» выиграли два первых матча у «Нэшвилл Предаторз» (5:3, 4:1) и ведут в серии — 2-0.

«Каждый раз, когда вы доходите до финала Кубка Стэнли, испытываете разные чувства, но в то же время они всегда чрезвычайно приятные. Вы никогда не знаете, будет ли у вас ещё когда-нибудь шанс выиграть титул, поэтому я настраиваюсь на то, что это, возможно, моя последняя попытка в карьере. Иногда всё сводится к тому, что один рикошет может завершить сезон, так что я очень рад, что „Питтсбург“ до сих пор в деле и имеет шанс побороться за Кубок Стэнли», — приводит слова Куница официальный сайт НХЛ.