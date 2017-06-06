Нападающий Денис Толпеко остаётся в «Спартаке»

Московский «Спартак» и нападающий Денис Толпеко заключили новый контракт. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.



32-летний Толпеко перешёл в «Спартак» из «Сочи» в минувшем сезоне. Всего в регулярном чемпионате он провёл 46 матчей, в которых отметился 10 (4+6) баллами за результативность при показателе полезности "-4". Ранее он также выступал за «Амур», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и московское «Динамо». В КХЛ он сыграл 379 матчей, набрав 111 (49+62) очков.

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