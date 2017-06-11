Ринне: я был зол, когда меня заменили в пятом матче финала, но сейчас всё позади

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне рассказал о своём настроении перед шестым матчем финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2-3). В первом периоде пятой встречи голкипер пропустил три шайбы и был заменён.

«Я был зол после первого периода, потому что не люблю проигрывать. Но сейчас всё позади. Конечно, я не могу быть довольным, что меня заменили, но никогда не принимаю это на свой счёт. Дело не во мне, а в команде. Я считаю, что вратаря всегда меняют, чтобы разбудить команду.



Меня посещают разные мысли, вроде той, почему шайба отскакивает от своих же игроков в ворота. Ты стараешься сделать всё возможное, но когда отскоки работают против тебя, начинаешь заново это прокручивать в голове. Но это жизнь», — цитирует Ринне Yahoo Sports.