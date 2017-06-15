Владелец «Ноттингема»: мы не готовимся к КХЛ, наша цель – Лига чемпионов

Владелец клуба «Ноттингем Пантерз» Нил Блэк рассказал о возможности заявки клуба в КХЛ. В это межсезонье клуб заключил контракты с голкипером Майклом Гарнеттом и форвардом Александром Мокшанцевым.



«Мы укрепляем состав для того, чтобы удачно выступить в Лиге чемпионов, нас там ждут серьёзные соперники, а также важно хорошо выступить во внутреннем чемпионате. Это подготовка к КХЛ? На самом деле нет, но никогда не знаешь, что случится в ближайшем будущем. Раньше мы смотрели больше на североамериканский рынок игроков, а сейчас наш тренер обратил внимания на российский», — сказал Блэк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Туманный Альбион готовится к КХЛ? Что происходит с хоккеем в Великобритании «Пантеры» из Ноттингема укрепляют состав и через год могут стать базовым клубом для команды из Лондона в КХЛ.