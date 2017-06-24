«Айлендерс» обменяли защитника Хэмоника в «Калгари»

«Калгари Флэймз» выменял у «Нью-Йорк Айлендерс» защитника Трэвиса Хэмоника, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Боб Маккензи. В качестве компенсации островитяне получили выбор в первом раунде драфта-2018 и два выбора во втором раунде драфта 2018 и 2019 годов. «Флэймз» получили выбор в четвёртом раунде драфта 2019 или 2020 года.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний хоккеист провёл 49 матчей и набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности «-21» и игровом времени около 20 минут.