Черри: из канадских команд лишь «Оттава» задрафтовала канадца, любим легионеров

Хоккейный эксперт Дон Черри порассуждал о драфте НХЛ 2017 года с точки зрения обилия игроков не из Канады в первом раунде. Черри обратил внимание, что лишь одна канадская команда задрафтовала канадца в первом раунде.



«MVP Кубка Стэнли был канадцем, два топ-вратаря – Флёри и Мюррей – были канадцами, MVP сезона был канадцем, лучший снайпер был канадцем, лучший по голевым передачам был канадцем, обладатель приза Теда Линдсея был канадцем, лучший защитник был канадцем. Мы все знаем, что мы лучшие.



Но я бы никогда не догадался, что мы лучшие, посмотрев драфт. Мы любим этих легионеров. В первом раунде выбрали 11 канадцев. Из 7 канадских команд только «Оттава» задрафтовала канадца в первом раунде», – написал Черри.

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