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Нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джонсон и Палат обратились в арбитраж

6 июля 2017, четверг. 15:49. Хоккей

Нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон и Ондржей Палат обратились в арбитраж, поскольку пока не договорились с клубом о новом контракте, сообщает Tampa Bay Times. Как сообщается, уход форвардов из команды маловероятен, речь идёт только об увеличении срока контрактов.

26-летний Джонсон в прошедшем сезоне набрал 45 (19+26) очков в 66 матчах. 26-летний Палат отметился 52 (17+35) очками в 75 встречах.

«Непросто заключать долгосрочные контракты. Это получается далеко не всегда», — прокомментировал ход переговоров генеральный менеджер клуба Стив Айзерман.

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Источник: Tampa Bay Times Сообщить об ошибке
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Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости. Хоккей
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