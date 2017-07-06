Нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джонсон и Палат обратились в арбитраж

Нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон и Ондржей Палат обратились в арбитраж, поскольку пока не договорились с клубом о новом контракте, сообщает Tampa Bay Times. Как сообщается, уход форвардов из команды маловероятен, речь идёт только об увеличении срока контрактов.



26-летний Джонсон в прошедшем сезоне набрал 45 (19+26) очков в 66 матчах. 26-летний Палат отметился 52 (17+35) очками в 75 встречах.



«Непросто заключать долгосрочные контракты. Это получается далеко не всегда», — прокомментировал ход переговоров генеральный менеджер клуба Стив Айзерман.

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