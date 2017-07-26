Сигарёв: в «Адмирале» на мне почти поставили крест

Нападающий «Сибири» Андрей Сигарёв рассказал о причинах своего обмена из «Адмирала», который состоялся в это межсезонье.



«Предыдущий сезон получился для меня скомканным. Мы начинали с Ткачёвым и Фисенко, всё было в порядке. Я больше всех забил на предсезонке. Чемпионат начался, в первых пяти играх у меня было четыре очка. Фисенко — очень хороший центр, он и в обороне поможет, и в атаке подыграет. Володя Ткачёв мог шайбу подержать. Вместе мы друг друга хорошо чувствовали, но тренерский штаб решил нас разбить.



Да, были какие-то ошибки, но убирать из первого звена в четвёртое и практически ставить крест на мне… Такого в моей карьере ещё не было. Я не играл ни в большинстве, ни в меньшинстве. Но даже с минимумом игрового времени наносил много бросков, наше звено проводило время в зоне атаки, создавало моменты.



С агентом приняли решение, что оставаться во Владивостоке не стоит. Был интерес со стороны нескольких команд, но мы остановились на «Сибири». Здесь рассчитывают на меня. Надеюсь, буду много играть и приносить пользу команде», — сказал Сигарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



В сезоне-2016/17 Сигарёв набрал 13 (6+7) очков в 49 играх за «Адмирал».



Полное интервью с Сигарёвым читайте сегодня на «Чемпионате».

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