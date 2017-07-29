Капризов: ощущения от первого матча в ЦСКА отличные, главное, что выиграли

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после победы над «Сибирью» (4:0) поделился впечатлениями от первого матча в новой команде после перехода из «Салавата Юлаева».

«Ощущения от первого матча отличные. Главное, что выиграли. В Москве обустроился, всё нормально, живу, тренируюсь. Сорокин в порядке, страховал нас. Туман не сильно мешал, играл в условиях и хуже. Это была только первая игра. То, что не смог сегодня забить, — это моя вина», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.