Анкипанс: Озолиньш заряжен на работу и хочет добиться результата с «Динамо» Р

Генеральный менеджер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс рассказал о задачах на сезон, причинах назначения Сандиса Озолиньша главным тренером и возможном исключении из КХЛ.

«Причина выбора главным тренером Озолиньша одна: Сандис — это знаковая фигура для латвийского хоккея, блестяще проявивший себя игрок с огромным опытом. Конечно, мы осознаем, что тренерского опыта у него нет. Но есть большое желание работать в этой должности и добиться результата с «Динамо». А мотивированный Сандис — это может быть сильнее любого опыта. Я вижу, насколько он сейчас заряжен на работу, как заставляет игроков выкладываться на тренировках и в контрольных матчах.

Клубу может грозить исключение при неудачном выступлении? Задача «Динамо» — каждый сезон максимально хорошо работать. И побеждать в каждом матче. А дальше уже решать лиге, сколько должно быть команд. КХЛ — это бизнес-проект, который наверняка осознает свои цели и способы их достижения», — цитируют Анкипанса «Известия».