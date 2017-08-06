«Барыс» одержал победу над «Давосом» на домашнем турнире

Астаниский «Барыс» одержал победу над швейцарским «Давосом» в рамках предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 4:2.



В составе «Барыса» дублем отметился Никита Михайлис, ещё по шайбе забросили Павел Акользин и Мартин Сен-Пьер. У «Давоса» голы забили Брок Литтл и Энцо Корви.



Сегодня прошло ещё две встречи турнира. «Нефтехимик» в упорной борьбе одолел «Трактор» — 5:4 ОТ, «Авангард» уступил «Адмиралу» — 4:5 ОТ.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Петрову надо быть мужиком!». Новый боец Назарова бушует в Астане Главным действующим лицом стартового матча на предсезонном турнире в Астане стал Роман Граборенко из «Нефтехимика», устроивший две драки.