«Амур» расторг соглашения с нападающими Крысановым и Толузаковым

По соглашению сторон был расторгнут контракт «Амура» с нападающим Филиппом Толузаковым. По инициативе клуба расторгли контракт «Амур» и форвард Антон Крысанов. «Салават Юлаев» и нападающий Александр Янчук расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

30-летний Крысанов в прошедшем сезоне выступал за «Ладу» и «Амур», провёл 45 матчей и набрал 12 (4+8) очков. 28-летний Толузаков в 27 играх за рижское «Динамо» отметился 9 (4+5) результативными баллами. С хабаровским клубом он заключил контракт в мае.

20-летний Янчук играл в МХЛ за «Толпар» и набрал 25 (11+14) очков в 60 встречах.