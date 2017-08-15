Шипачёв: провёл лето с Панариным, он поделился секретами игры в НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв сообщил, что его друг и бывший одноклубник по СКА Артемий Панарин поделился с ним секретами игры в НХЛ, которые он планирует использовать в своём дебютном сезоне.

«Мне нравится много пасовать, контролировать шайбу. Если кто-то не видел мою игру, им надо посмотреть видео в YouTube.

Почему я выбрал «Вегас»? Хочу попробовать себя в совершенно новой команде и посмотреть, как я смогу воплотить свои умения в новой команде.

Я провёл лето в России с Артемием Панариным. Он поделился со мной парочкой секретов игры в НХЛ и как их использовать. Я буду делать всё необходимое, чтобы следовать этим советам и тренироваться так, чтобы адаптация к НХЛ прошла как можно быстрее.

Форма «Голден Найтс» мне очень нравится. Очень хочу поскорее сыграть первый матч», — приводит слова Шипачёва SinBin.