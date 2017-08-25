Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 25 августа, в котором состоятся шесть встреч.
«Металлург» Мг — «Трактор»;
«Лада» — «Автомобилист»;
«Локомотив» — «Слован»;
«Динамо» Мн — «Витязь»;
СКА — «Йокерит»;
«Динамо» М — ЦСКА.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Вы также можете принять участие в опросе в PlayBuzz.
Вы также можете посмотреть видео на «Чемпионате».
«Магнитка» и ЦСКА победят в дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Расклады игрового дня КХЛ: Ерыкалов считает, что «Магнитка» реабилитируется, а ЦСКА победит в московском дерби.