175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

25 августа 2017, пятница. 09:00 Хоккей

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 25 августа, в котором состоятся шесть встреч.

«Металлург» Мг — «Трактор»;
«Лада» — «Автомобилист»;
«Локомотив» — «Слован»;
«Динамо» Мн — «Витязь»;
СКА — «Йокерит»;
«Динамо» М — ЦСКА.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Вы также можете принять участие в опросе в PlayBuzz.

Вы также можете посмотреть видео на «Чемпионате».

«Магнитка» и ЦСКА победят в дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Расклады игрового дня КХЛ: Ерыкалов считает, что «Магнитка» реабилитируется, а ЦСКА победит в московском дерби.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Витязь ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Йокерит ХК Лада ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК СКА ХК Слован ХК Трактор ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
25 августа 2017, пятница
09:43 Дялога: «Куньлуню» надо меньше удаляться, это стоило нам победы
09:30 Мартин: потеря Марло – сильный удар по «Сан-Хосе»
09:27 «Колорадо» подписал двухлетний контракт новичка с форвардом Керфутом
09:15 Фрэттин: я вырос, наблюдая за Доусом, он великий игрок
09:15 Костин: Тарасенко — очень добрый и классный парень. Никакой звёздности
09:00 Зимин: Квартальнов не построил в ЦСКА команду. Никитин рискует повторить ошибки
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
00:52 Манукян: я в матче со Швецией несколько шансов не использовал
00:31 Мартемьянов: два периода доминировала одна команда – «Сочи»
00:16 С. Зубов: на улице стало немного холоднее, поэтому погода помогла «Сочи»
24 августа 2017, четверг
23:58 Билялетдинов: игра получилась зрелищной, начал «Ак Барс» робко
23:49 Кинэн: для 24 августа это была отличная игра, хороший темп
23:34 Брагин: моментами сборная выглядела неплохо, но к одному знаменателю не пришли
23:26 Марков: в первой игре «Ак Барса» было много нервозности, будем добавлять
23:10 Андриевский: в третьем периоде «Адмирал» наделал много ошибок в средней зоне
22:52 «Слован» подписал контракты с Депре и Щербатовым
22:41 Назаров: всегда тяжело играем с «Адмиралом», но в концовке нам повезло
22:33 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:23 ХК «Сочи» одолел «Амур» в серии буллитов
21:54 Захаркин: «Югра» оказалась совершенно не готовой к матчу, зрелище было жалким
21:40 Дубль Азеведу в третьем периоде принёс «Ак Барсу» победу над «Куньлунем»
21:24 «Нефтехимик» в упорной встрече вырвал победу у «Адмирала»
21:11 «Ак Барс» — «Куньлунь»: Кулда подрался с Абросимовым
21:09 Сборная России U20 одолела Швецию на Турнире четырёх наций
21:02 Скудра: такие матчи «Торпедо» должно выигрывать более уверенно
20:51 Е. Корешков: у «Барыса» было больше моментов, но и у «Спартака» они были
20:26 Епанчинцев: «Спартак» владел инициативой и создавал моменты, но не забил
19:59 Лукаш Козак дисквалифицирован на три матча, Джастин Фонтейн — на один
19:35 Молодёжный КМ: МОДО и «Снежные Барсы» прошли в полуфинал, «Авто» выбыл
19:23 Петерссон: я рад, что удалось забросить, но «Авангард» сегодня потерял очко
19:18 «Югра» уступила «Торпедо» на домашнем льду
19:13 М. Хабаров: в принципе, в МХЛ и КХЛ всё одинаково
19:03 Скабелка: победа в овертайме – тоже победа, я доволен результатом
18:58 Гулявцев: доволен игрой «Северстали», но пока очки по зёрнышку собираем
18:56 «Барыс» в своём первом матче сезона обыграл «Спартак», у Сен-Пьера — дубль
18:49 Кристо: «Динамо» сможет одержать много побед, если будет играть так и дальше
18:44 Левицкий: спасибо боженьке и Салаку, «Сибирь» провела ужасный матч
18:40 Бергстрём: у «Сибири» перехлёстывали эмоции, нужно было играть умнее
18:36 П. Зубов: «Динамо» переигрывало «Сибирь», хоккейный бог был на нашей стороне
18:35 Озолиньш: поражения на старте сезона проверяют характер «Динамо»
18:35 Вайсфельд: думаю, что Кубалику лучше бы играть в КХЛ, но держать его не стали
18:22 «Авангард» в овертайме обыграл «Северсталь», Фурх сделал шат-аут
18:09 Кубалик: попросил «Салават» отпустить меня поиграть, клуб пошёл навстречу
17:47 Гол Бергстрёма принёс «Сибири» победу над рижским «Динамо»
17:41 Максим Соловьёв подписал полноценный контракт с московским «Динамо»
Все новости RSS
Партнерский контент