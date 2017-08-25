Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 25 августа, в котором состоятся шесть встреч.

«Металлург» Мг — «Трактор»;

«Лада» — «Автомобилист»;

«Локомотив» — «Слован»;

«Динамо» Мн — «Витязь»;

СКА — «Йокерит»;

«Динамо» М — ЦСКА.

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