Дубль Контиолы помог «Локомотиву» одержать крупную победу над «Слованом»

«Локомотив» одержал крупную победу над «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 5:1.

«Магнитка» и ЦСКА победят в дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Расклады игрового дня КХЛ: Ерыкалов считает, что «Магнитка» реабилитируется, а ЦСКА победит в московском дерби.

В составе команды победителей заброшенными шайбами отметились Петри Контиола, оформивший дубль, а также Владислав Картаев, Егор Коршков и Дмитрий Лугин. Единственный гол словацкой команды на счету Павола Скалицки.



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