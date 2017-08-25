Дм. Казионов: казалось, «Динамо» может переломить ход игры, но снова пропустили

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Казионов после поражения от ЦСКА (1:6) сказал, что команде было трудно собраться после пропущенных в начале второго периода шайб.

«Три шайбы подряд в течение трёх-четырёх минут – после этого тяжело собраться. Забили один гол, казалось, можно переломить, но пропустили ещё шайбу. Первый период больше играли в своей зоне, но контролировали ситуацию, оборонялись. ЦСКА хорошо двигается, у них хороший состав. Все знают, что это хорошая команда. Не знаю, отражает ли счёт происходившее на площадке. Надо посмотреть видео, чтобы иметь взгляд со стороны. Атаковали они много, забили. Наверное, счёт по игре», — передаёт слова Казионова корреспондент «Чемпионата» Илья Ермаков.