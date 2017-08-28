Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 28 августа, в программе которого значатся семь встреч.

«Сибирь» — «Торпедо»,

«Авангард» — «Спартак»,

«Барыс» — «Северсталь»,

«Салават Юлаев» — «Куньлунь Ред Стар»,

«Югра» — «Динамо» Р,

«Ак Барс» — «Амур»,

ХК «Сочи» — «Адмирал».

Скабелка не пощадит «Спартак». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео «Салават» исправится за неудачу с «Амуром». Расклады на игровой день КХЛ от Дмитрия Ерыкалова.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео, в котором Дмитрий Ерыкалов делает свой прогноз, также можно посмотреть на «Чемпионате».

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