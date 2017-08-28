Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 28 августа, в программе которого значатся семь встреч.
«Сибирь» — «Торпедо»,
«Авангард» — «Спартак»,
«Барыс» — «Северсталь»,
«Салават Юлаев» — «Куньлунь Ред Стар»,
«Югра» — «Динамо» Р,
«Ак Барс» — «Амур»,
ХК «Сочи» — «Адмирал».
Скабелка не пощадит «Спартак». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
«Салават» исправится за неудачу с «Амуром». Расклады на игровой день КХЛ от Дмитрия Ерыкалова.
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Видео, в котором Дмитрий Ерыкалов делает свой прогноз, также можно посмотреть на «Чемпионате».
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