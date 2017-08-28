Е. Корешков: «Барыс» настроен только на победу в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью».



«Мы сделали выводы по итогам матча с «Динамо». Донесли до ребят, чтобы они были очень внимательны с самого начала матча, обратили внимание на ошибки, которые были допущены в первом периоде игры с рижанами. Внесли коррективы по составу, сегодня выходят ребята, ранее получавшие отдых. Серьёзно очень готовимся к матчу с соперником, настроены только на победу.



Слабых соперников у нас сейчас нет. Как я уже говорил, все команды очень серьёзно готовились к сезону. По результатам это заметно, крупных побед не так много, матчи выигрываются в овертаймах, в одну шайбу. Поэтому мы настроены очень серьёзно", — сказал Корешков.

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