Сейв Кошечкина в матче с «Трактором» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ определила лучшие сейвы второй игровой недели чемпионата. Лучшим признано спасение вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина в гостевом матче с «Трактором».
1. Спасение вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина в матче с «Трактором».
2. Сейв голкипера «Лады» Александра Лазушина в матче с «Ак Барсом».
3. Спасение вратаря «Югры» Ильи Проскурякова в матче со «Слованом».
4. Сейв голкипера ХК «Сочи» Дмитрия Шикина в матче с «Адмиралом».
5. Спасение вратаря «Салавата Юлаева» Бена Скривенса в матче с ХК «Сочи».
6. Сейв голкипера «Амура» Юхи Метсолы в матче с «Ладой».
7. Спасение вратаря «Йокерита» Райана Запольски в матче с московским «Динамо».
8. Спасение вратаря «Трактора» Василия Демченко в матче с «Магниткой».
9. Сейв голкипера «Салавата Юлаева» Андрея Кареева в матче с «Куньлунь Ред Стар».
10. Спасение вратаря «Барыса» Хенрика Карлссона в матче с «Металлургом».
Вы также можете посмотреть видео лучших сейвов недели на официальном сайте КХЛ.