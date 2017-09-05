Сейв Кошечкина в матче с «Трактором» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ определила лучшие сейвы второй игровой недели чемпионата. Лучшим признано спасение вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина в гостевом матче с «Трактором».

1. Спасение вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина в матче с «Трактором».

2. Сейв голкипера «Лады» Александра Лазушина в матче с «Ак Барсом».

3. Спасение вратаря «Югры» Ильи Проскурякова в матче со «Слованом».

4. Сейв голкипера ХК «Сочи» Дмитрия Шикина в матче с «Адмиралом».

5. Спасение вратаря «Салавата Юлаева» Бена Скривенса в матче с ХК «Сочи».

6. Сейв голкипера «Амура» Юхи Метсолы в матче с «Ладой».

7. Спасение вратаря «Йокерита» Райана Запольски в матче с московским «Динамо».

8. Спасение вратаря «Трактора» Василия Демченко в матче с «Магниткой».

9. Сейв голкипера «Салавата Юлаева» Андрея Кареева в матче с «Куньлунь Ред Стар».

10. Спасение вратаря «Барыса» Хенрика Карлссона в матче с «Металлургом».

«Викторович, дай уже сыграть «волку». Чем запомнилась неделя КХЛ Жердев разочаровал Назарова, Зарипов напугал Бэттмена, а Захаркин не отпускает Вайсфельда – юмор недели в КХЛ.

Вы также можете посмотреть видео лучших сейвов недели на официальном сайте КХЛ.