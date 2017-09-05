175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сейв Кошечкина в матче с «Трактором» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

5 сентября 2017, вторник. 11:39 Хоккей

КХЛ определила лучшие сейвы второй игровой недели чемпионата. Лучшим признано спасение вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина в гостевом матче с «Трактором».

1. Спасение вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина в матче с «Трактором».
2. Сейв голкипера «Лады» Александра Лазушина в матче с «Ак Барсом».
3. Спасение вратаря «Югры» Ильи Проскурякова в матче со «Слованом».
4. Сейв голкипера ХК «Сочи» Дмитрия Шикина в матче с «Адмиралом».
5. Спасение вратаря «Салавата Юлаева» Бена Скривенса в матче с ХК «Сочи».
6. Сейв голкипера «Амура» Юхи Метсолы в матче с «Ладой».
7. Спасение вратаря «Йокерита» Райана Запольски в матче с московским «Динамо».
8. Спасение вратаря «Трактора» Василия Демченко в матче с «Магниткой».
9. Сейв голкипера «Салавата Юлаева» Андрея Кареева в матче с «Куньлунь Ред Стар».
10. Спасение вратаря «Барыса» Хенрика Карлссона в матче с «Металлургом».

«Викторович, дай уже сыграть «волку». Чем запомнилась неделя КХЛ
Жердев разочаровал Назарова, Зарипов напугал Бэттмена, а Захаркин не отпускает Вайсфельда – юмор недели в КХЛ.

Вы также можете посмотреть видео лучших сейвов недели на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур ХК Барыс ХК Лада ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Сочи ХК Трактор ХК Югра Александр Лазушин Андрей Кареев Бен Скривенс Василий Демченко Василий Кошечкин Илья Проскуряков Хенрик Карлссон Юха Метсола
Новости. Хоккей
5 сентября 2017, вторник
12:23 Капустин: не пробился в состав «Локомотива», с радостью перешёл в «Ладу»
12:19 Е. Корешков: Липин близок к возвращению, возможно, сыграет с «Салаватом»
11:53 Гудачек после победы над «Динамо» Мн устроил шоу, балансируя клюшкой на голове
11:39 Сейв Кошечкина в матче с «Трактором» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
11:05 «Трактор» подтвердил переход Йюнге из «Куньлуня» в обмен на Брюле
10:42 Апальков: выезд даётся «Локомотиву» тяжело, победа должна придать эмоций
10:20 Защитник «Слована» Депре выбыл на пять недель из-за травмы
10:01 Вовченко: Трубачёв отдал хороший пас, мне оставалось только попасть по воротам
09:42 Гудачек: «Северсталь» довольна, что набрала шесть очков в двух домашних матчах
09:27 Шалимов: мастеров у «Спартака» практически нет, но это проблема многих клубов
09:11 Фастовский: «Сибирь» притормозила, но мы не паникуем — идёт становление команды
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:15 Свенссон: «Спартаку» нужно показывать свой лучший хоккей, чтобы обыгрывать СКА
01:50 Глушаков: уверен, к «Спартаку» ещё придут победы и в хоккее, и в футболе
00:58 Китаров: это у минского «Динамо» какая-то болезнь — удаления
00:53 Столяров: стоит признать, что с такой игрой «Торпедо» не заслуживало победы
00:42 Нападающий Максим Трунёв покинул «Северсталь»
00:12 Гулявцев: сегодня была худшая игра «Северстали» по содержанию
4 сентября 2017, понедельник
23:57 Накладал: «Локомотив» не должен был откладывать победный гол до последних минут
23:52 Дуайер: разочаровывающая игра, «Динамо» нужно идти от простого
23:35 Озолиньш: из последних игр матч с «Локомотивом» был лучшим по содержанию
23:32 Кудашов: игра с рижским «Динамо» тяжелейшая, хорошо справились с заданием
23:25 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:03 Уорд: приближаюсь к концу карьеры, хотя и ужасно это говорить
22:38 Д. Юдин: посмотрите личную статистику Ковальчука и Дацюка, их не могут сдержать
22:32 Алтыбармакян: к Дацюку обращаюсь «Павел Валерьевич», а к Ковальчуку — «Илья»
22:30 Скудра: на второй период «Торпедо» вышло полустоя
22:27 Воронин: у «Спартака» было слишком много уважения к СКА, Питер можно обыгрывать
22:24 В. Тихонов: с каким клубом сравнил бы СКА? «Сан-Хосе Шаркс»
22:23 Ковальчук: у Херсли бросок сильнее, чем мой, он сетку прорывал, я так не делал
22:19 Епанчинцев: «Спартак» робко начал — может, фамилии на свитерах СКА повлияли
22:17 Знарок: СКА действовал по заданию, Барабанова хотели посмотреть в первом звене
22:16 В. Воробьёв: планировали дебют вратаря Бочарова ещё до поездки
22:14 Вратарь «Спартака» Беспалов получил травму в матче со СКА
22:09 Глушаков с шайбой, Шойгу на трибуне, сухой разгром. Фотообзор «Спартак» — СКА
21:51 А. Жуков: если Ковальчук будет играть, как сегодня, будет лидером на ОИ-2018
21:48 Рижское «Динамо» уступило «Локомотиву» на домашней арене
21:45 СКА разгромил «Спартак» и по-прежнему не проигрывает в чемпионате
21:41 Минское «Динамо» проиграло «Северстали», потерпев шестое поражение кряду
21:24 Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», добившись четвёртой победы подряд
21:06 «Северсталь» — «Динамо» Мн: форвард гостей Клинкхаммер получил «5+20»
20:56 «Адмиралу» могут построить новую ледовую арену
20:41 Космонавт Сергей Рязанский привёз на орбиту вымпел «Спартака»
20:16 Ванек: напряжённо готовился, чтобы доказать неправоту тех, кто не верил в меня
19:49 Дрэйпер: надеюсь, Атанасью не уедет в КХЛ. Деньги от него никуда не денутся
Все новости RSS
Партнерский контент