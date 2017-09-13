Никитин: ЦСКА приятно играть в такой атмосфере, как в Хабаровске, с болельщиками

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». «Армейцы» вели 2:0, но в итоге выиграли лишь по буллитам — 3:2.



«Приятно играть в такой атмосфере, с болельщиками. Хорошая игра, обе команды старались показать свои лучшие качества. Другой вопрос, что что-то получалось, а что-то — нет», — сказал Никитин на пресс-конференции.

ЦСКА одержал девятую победу подряд и идёт на втором месте в турнирной таблице КХЛ.

«Амур» отыгрался с 0:2, но уступил ЦСКА по буллитам

Вы можете посмотреть видео также на официальном канале «Амура» в YouTube.