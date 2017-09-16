Комаров: Марло — настоящая легенда, с ним приятно играть

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Лео Комаров выразил мнение о Патрике Марло, который пополнил состав команды в межсезонье. На старте тренировочного лагеря Марло занимался в звене с Комаровым и Фредериком Готье.
«Он настоящая легенда, великий игрок. С ним очень приятно играть и очень интересно наблюдать за ним. Он нам сильно поможет. Он очень быстр, и у него потрясающая техника», — приводит слова Комарова официальный сайт НХЛ.
Марло всю карьеру выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и провёл за «акул» 19 сезонов. За это время он набрал 1082 (508 + 574) очка в 1493 матчах.
Звёзды, которым нужно вернуться: Овечкин, Стэмкос и другие. Восток
После неудачного прошлого сезона некоторым звёздам НХЛ жизненно необходимо вернуть былое величие. Кто входит в их число на Востоке?