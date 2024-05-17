Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 17 мая

Сегодня, 17 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу сегодняшних гостей, которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции.

Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Команды играли на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Ванкувера».