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Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 17 мая

Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 17 мая
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Сегодня, 17 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу сегодняшних гостей, которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
17 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Нечас (Мартинук, Орлов) – 18:38 (5x5)     2:0 Джарвис (Ахо, Свечников) – 24:38 (5x4)     2:1 Трочек (Панарин) – 25:29 (5x5)     3:1 Ахо (Свечников, Славин) – 29:23 (5x5)     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 46:43 (5x5)     3:3 Крайдер (Панарин, Трочек) – 51:54 (5x4)     3:4 Крайдер (Линдгрен, Рослович) – 55:41 (5x5)     3:5 Гудроу (Миллер) – 59:11 (en)    

Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Команды играли на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Ванкувера».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
17 мая 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Драйзайтль, Деарне) – 04:33 (5x5)     1:1 Суси – 17:27 (5x5)     1:2 Янмарк (Браун, Кулак) – 17:50 (5x5)     2:2 Ди Джузеппе – 25:14 (5x5)     3:2 Миллер (Петтерссон, Линдхольм) – 59:29 (5x5)    
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