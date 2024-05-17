Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 17 мая

Сегодня, 17 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу сегодняшних гостей, которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции.
Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Команды играли на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Ванкувера».
- 17 мая 2024
-
08:15
-
08:05
-
07:51
-
07:28
-
07:11
-
07:00
-
06:52
-
06:33
-
06:16
-
06:07
-
05:58
-
05:45
-
05:33
-
05:20
-
05:14
-
04:52
-
04:52
-
04:43
-
04:14
-
02:58
-
02:48
-
02:22
- 16 мая 2024
-
23:48
-
23:33
-
23:29
-
23:20
-
23:11
-
23:00
-
22:57
-
22:48
-
22:41
-
22:20
-
22:00
-
21:55
-
21:47