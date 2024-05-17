Главный тренер «Каролины» Бриндамор высказался о вылете команды из Кубка Стэнли

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение в серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024 от «Нью-Йорк Рейнджерс».

«У нас особенная команда. Это, конечно, тяжёлый способ завершить хороший сезон. Ребята весь год играли на износ, но запоминается последнее, верно? Это тяжелее всего», — приводит слова Бриндамора официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу сегодняшних гостей, которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции.