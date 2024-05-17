Защитник «Металлурга» Робин Пресс рассказал, почему ещё не решил, останется ли в КХЛ.

— Как вам Магнитогорск? В России у города не лучшая репутация в плане экологии и всего прочего, да и добираться до него не очень удобно.

— Мне всё понравилось. Тут есть всё, что нужно, — рестораны, инфраструктура для команды, всё на высшем уровне. У меня никаких проблем не было. Всё всегда сводится к хоккею. Если ты хорошо играешь, то неважно, где именно ты живёшь, в Москве или Стокгольме. А если играешь плохо, то это отражается и на жизни. У меня в этом году не было никаких проблем. У нас была отличная команда, и я наслаждался игрой за «Металлург».

— Получается, единственный вопрос для вас сейчас, оставаться в КХЛ или нет, состоит в том, как видеться с семьёй во время сезона? В том, что родным сейчас непросто приехать в Россию?

— Есть много причин, эта – одна из них. Тяжело надолго расставаться с родными, не видеть их по восемь-девять месяцев. Я уже три года так живу. Мы все становимся старше, приоритеты меняются. Каждое лето, каждое решение несёт новые вызовы. Всё всегда меняется, так что посмотрим, что будет дальше.

— Какой-то дедлайн себе ставите, когда надо принять решение, остаётесь в КХЛ или нет?

— Нет, дедлайна не ставлю. Как я уже сказал, агенты работают. Иногда всё происходит быстро, иногда медленнее. Поживём — увидим, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Робином Прессом читайте на «Чемпионате» сегодня в 10:00.